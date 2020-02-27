شكرا لمتابعة خبر عن غياب وزير الدفاع المصري عن دفن جنازة الرئيس حسني مبارك يغضب المصريين ، وعندما عرفت عائلة مبارك سبب الغياب كانت المفاجئة الصادمة التي لم يتوقعها احد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - غياب وزير الدفاع المصري عن دفن جنازة الرئيس حسني مبارك يغضب المصريين ، وعندما عرفت عائلة مبارك سبب الغياب كانت المفاجئة الصادمة التي لم يتوقعها احد

2020/02/27 الساعة 09:27 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غياب وزير الدفاع المصري عن دفن جنازة الرئيس حسني مبارك يغضب المصريين ، وعندما عرفت عائلة مبارك سبب الغياب كانت المفاجئة الصادمة التي لم يتوقعها احد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.