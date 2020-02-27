أعلنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة حضرموت "شرقي اليمن"، القبض على شاب عشريني، يبيع حشيش وحبوب مخدرة، في منزله بمديرية الشحر بساحل حضرموت.
وذكر "مركز الإعلام الأمني"، "إن الأجهزة الأمنية، تمكنت من القبض على الشاب العشريني ( م-ع )، بعد التأكد من بلاغ قُدِمَ ضده بتهمة بيع وترويج الحشيش داخل منزله، وذلك بعد البحث والتحري وتعاون المواطنين".
وأشار إلى "أن الأجهزة الأمنية، عثرت أثناء تفتيش منزل المتهم على (70) حبة مخدرة، وثلاث قطع من مادة الحشيش".
وأضاف "أنه سيتم إستكمال الإجراءات القانونية وإحالته للجهات المختصة".
وتبذل الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت، جهوداً كبيرة أسهمت في استتباب الأمن والاستقرار والحد من انتشار المخدرات ومروجيها، وعودة الثقة لدى المواطن في أجهزته الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر حضرموت: الأجهزة الأمنية تعلن القبض على شاب يبيع حشيش في منزله بـ"الشحر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.