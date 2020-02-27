حضرموت: الأجهزة الأمنية تعلن القبض على شاب يبيع حشيش في منزله بـ"الشحر"

أعلنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة حضرموت "شرقي اليمن"، القبض على شاب عشريني، يبيع حشيش وحبوب مخدرة، في منزله بمديرية الشحر بساحل حضرموت.

وذكر "مركز الإعلام الأمني"، "إن الأجهزة الأمنية، تمكنت من القبض على الشاب العشريني ( م-ع )، بعد التأكد من بلاغ قُدِمَ ضده بتهمة بيع وترويج الحشيش داخل منزله، وذلك بعد البحث والتحري وتعاون المواطنين".

وأشار إلى "أن الأجهزة الأمنية، عثرت أثناء تفتيش منزل المتهم على (70) حبة مخدرة، وثلاث قطع من مادة الحشيش".

وأضاف "أنه سيتم إستكمال الإجراءات القانونية وإحالته للجهات المختصة".

وتبذل الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت، جهوداً كبيرة أسهمت في استتباب الأمن والاستقرار والحد من انتشار المخدرات ومروجيها، وعودة الثقة لدى المواطن في أجهزته الأمنية.

