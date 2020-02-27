عيادات متنقلة للهلال الإماراتي تصل الغويرق بالتحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020
الحديدة - الخليج 365
سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادة متنقلة إلى منطقة الغويرق بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، تلبية لنداء استغاثة وجهها مكتب الصحة والسكان في المديرية بسبب إنتشار الحميات
وقال عامل في الفريق الطبي أن الفريق لبى نداء استغاثة قدمها مكتب الصحة والسكان بالمديرية حيث قامت العيادة الطبية المتنقلة للهلال الأحمر الإماراتي بالنزول إلى المنطقة ومعالجة المرضى المصابين بأمراض الحميات حمى الضنك والأمراض المختلفة .
وأكد، أن العيادة الطبية استقبلت عشرات الحالات المرضية بمرض الحميات وحمى الضنك مضيفا أنه تم معاينة جميع الحالات المرضية المصابة وتقديم العلاجات المجانية لهم .
يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر أطلقت نهاية العام الماضي حملة واسعة لمكافحة الأوبئة التي عادت بالانتشار مجدداً في الساحل الغربي
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