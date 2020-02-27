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مساعدات جديدة من الغذاء العالمي إلى الأهالي بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مساعدات جديدة من الغذاء العالمي إلى الأهالي بمأرب

الخميس 27 فبراير 2020

مساعدات جديدة من الغذاء العالمي إلى الأهالي بمأرب

الخليج 365

أعلن برنامج الغذاء العالمي، أمس الأربعاء، عن تقديمه مساعدات جديدة إلى أكثر من 3 آلاف أسرة بمأرب.

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وقال البرنامج في بيان له:"يقوم البرنامج وشركاؤه في العمل الإنساني بتقديم المساعدات العاجلة المنقذة للحياة للأسر النازحة بسبب الصراع الدائر في مأرب".

 

وأضاف البيان:"حيث حصلت 3,311 أسرة حتى الآن على ما يلي، مواد غذائية جاهزة للأكل ،وحقائب صحية، وحقائب التنقل الخاصة بالنساء".

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