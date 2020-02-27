شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مساعدات جديدة من الغذاء العالمي إلى الأهالي بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مساعدات جديدة من الغذاء العالمي إلى الأهالي بمأرب الخميس 27 فبراير 2020 الخليج 365 أعلن برنامج الغذاء العالمي، أمس الأربعاء، عن تقديمه مساعدات جديدة إلى أكثر من 3 آلاف أسرة بمأرب.

Advertisements وقال البرنامج في بيان له:"يقوم البرنامج وشركاؤه في العمل الإنساني بتقديم المساعدات العاجلة المنقذة للحياة للأسر النازحة بسبب الصراع الدائر في مأرب". وأضاف البيان:"حيث حصلت 3,311 أسرة حتى الآن على ما يلي، مواد غذائية جاهزة للأكل ،وحقائب صحية، وحقائب التنقل الخاصة بالنساء".

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