شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني في هذه الاثناء يشن هجوم كاسح على حرف سفيان وسط هروب جماعي للمليشيات"احصائية اولية " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/27 الساعة 05:56 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

بات بامكان القوات الحكومية فتح الجبهة القاصمة لميليشيا الحوثي في اهم محافظة تشكل مخزونهم البشري ، وقد شنت القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل هجوما واسعا على مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد منها إلى محافظة عمران.

وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل تشن في الأثناء هجوم واسع نحو أولى مناطق مديرية حرف سفيان من محافظة الجوف, بعد تحرير مواقع وجبال استراتيجية. أقرأ أيضا : الصين توجهه اتهام مباشر ل هذه الجهه الحكومية انها وراء انتشار فيروس كورونا وأن الباحثين أطلقوا «بالخطأ» سلاحاً بيولوجياً مميتاً! Advertisements وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تتقدم باتجاه الخط الرابط بين محافظتي عمران وصعدة, وسط تزايد انهيار ميلشيا الحوثي المتمردة. وذكرت المصادر أن القوات الحكومية تقدمت صوب أولى مناطق حرف سفيان بعد تمكنها من السيطرة على مساحات كبيرة من مناطق بجبال الساقية وسوق الاثنين والغيل. وأوضحت المصادر أن عشرات من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة سقطوا بين قتلى وجرحى, وفرار جماعي لمن تبقى منهم صوب محافظة عمران وصنعاء.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطني في هذه الاثناء يشن هجوم كاسح على حرف سفيان وسط هروب جماعي للمليشيات"احصائية اولية " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.