شكرا لقرائتكم خبر عن القرفة مشروب يعالج أمراضًا عديدة تعرف عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعد من الأعشاب التي تتميز برائحة نفاذة، وطعم رائع بالإضافة إلى خصائصها الغذائية التي تجعلها تحتل المركز الأول في الحفاظ علي الصحة العامة، وتقليل فرص الإصابة بالأمراض، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز الفوائد الصحية الناتجة عن تناول القرفة، وفقا لموقع "healthline".

أكد التقرير أن القرفة تعد من النباتات التي يتم زراعتها، فهي شجرة يتم استخراج عيدان القرفة أو طحنها حتي تصبح بودر يمكن إضافته للطعام أو تناوله كمشروب.

جديد اب برس

Advertisements

وأشار التقرير، إلى أن القرفة تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، وأبرزها مضادات الأكسدة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، وتناولها يقلل فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

وأضاف التقرير، أن تناول القرفة له دور كبير في حماية الجسم من الإصابة بمرض السرطان، وذلك يرجع لما تحتويه من عناصر غذائية وأبرزها مضادات الأكسدة التي تقلل من فرص انتشار الخلايا السرطانية بالجسم، وتعمل علي الحد من الإصابة بأنواع السرطان المختلفة.

أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول القرفة يعد من الحيل الغذائية الجيدة التي تساهم في حماية الجسم من الإصابة والتعرض للالتهابات، وأيضًا مكافحة الأمراض، وتقليل فرص التعرض لتلف خلايا الجسم، فتناوله يساعد علي إنشاء وتكوين الخلايا الجسم، وتنشيط الدورة الدموية بشكل ملحوظ.

وأشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، إلى أن تناول القرفة له دور كبير في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب ومشاكل الأوعية الدموية، حيث إن تناولها يقلل من فرص الإصابة بالجلطات في الأوعية الدموية والقلب، فهي من دورها حمايتهم من أي مضاعفات صحية.

وأضاف التقرير، أن تناول القرفة له دور كبير في تقليل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وأيضًا الكولسترول الضار، ولذا إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبتهم فعليك تناول كوب يوميا من القرفة.

وأثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول القرفة يوميا لها دور كبير في حماية مرضي السكر من حدوث أي مضاعفات صحية، مثل ارتفاع نسبته في الدم، فهي تحتوي علي بعض الخصائص التي لها دور زيادة الحساسية لهرمون الأنسولين في الجسم، وهذا هو السبب جعلها من المشروبات التي تساعد في تنظيم نسبته والحد من ارتفاعه.

وأثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناولك لمشروب القرفة يوميا له دور كبير في تقليل فرص الإصابة بمرض الزهايمر، وذلك يرجع إلى أنها من المشروبات التي تعمل على تنشيط خلايا المخ.