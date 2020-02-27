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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطباء بلا حدود: نقدم خدمات طبية مجانية في إب منذ 2016 الخميس 27 فبراير 2020 الخليج 365 كشفت منظمة أطباء بلا حدود، أنها تقدم خدمات طبية مجانية في مديرية ذي السفال جنوب محافظة إب منذ فبراير 2016.

Advertisements وقالت المنظمة في بيان لها، أمس الأربعاء:"تعمل منظمة أطباء بلا حدود في المستشفى الريفي العام في مديرية ذي السٌفال جنوب محافظة إب. منذ فبراير 2016". وأضافت :" تقدم فرق أطباء بلا حدود خدمات مجانية لأكثر الحالات الطبية خطورة ولجميع الفئات العمرية".

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