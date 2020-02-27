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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فرار جماعي لمليشيا الحوثي من جبهات القتال شمالي الضالع
الخميس 27 فبراير 2020
الخليج 365
كشفت مصادر عسكرية، عن فرار جماعي لعناصر مليشيات الحوثي من جبهات القتال المختلفة شمالي الضالع.
وقالت المصادر، أن المليشيات الحوثية الإرهابية فرت نحو مناطق بلاد الحيقي، والشروة، والثوخب، في مديرية الحشاء.
وأضافت المصادر، أن الفرار الجماعي لمليشيا الحوثي جاء بعد تصدي القوات الجنوبية للهجمات الحوثية في جبهات باب غلق، و الفاخر، و الجب، و بتار، خلال الـ48 ساعة الماضية.
وأشارت، إلى أن غالبية العناصر المنسحبة تنتمي لمحافظة إب و مناطق العود ودمت، حيث تقوم المليشيات بتجنيد الشباب قسريا و الزج بهم في الخطوط الأمامية لجبهات القتال المشتعلة بالضالع.
وأوضحت المصادر، إلى انشقاق عدد كبير بين صفوف عناصر المليشيات بسبب الدفع بعناصر من القبائل إلى خطوط القتال فيما يقتصر دور المليشيات الحوثية على الإشراف على الجبهات والبقاء في الخطوط الخلفية.
وفي نفس السياق، أفادت مصادر من مديرية الحشاء، عن اندلاع اشتباكات عنيفة عصر اليوم في مركز مديرية الحشاء ضوران بين عناصر حوثية و مجاميع مسلحة من أبناء الحشاء رافضة لتواجد المليشيات هناك.
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