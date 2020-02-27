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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرنامج السعودي: نسعى لتوفير فرصة التعليم الجيد لليمنيين
الخميس 27 فبراير 2020
الخليج 365
أكد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أنه يسعى للعمل على إتاحة فرصة التعليم الجيد والاستمرار به دون انقطاع في اليمن.
وقال البرنامج في بيان له، أمس الأربعاء:"فرصة الحصول على التعليم الجيد واستمراريته دون انقطاع في اليمن هدف يسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتحقيقه".
وأضاف البيان:"يأتي ذلك من خلال بناء مدارس نموذجية في عدن وحجة ومأرب وحضرموت وتعز والمهره وسقطرى، وتوفير التعليم لأبناء وبنات المديريات التي تقل فيها فرص التعليم لعدم توفر المدارس".
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