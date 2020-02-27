شكرا لقرائتكم خبر عن الناشطة الحوثية المنشقة "ابتسام أبو دنيا" تثير جنون معين عبدالملك رئيس الحكومة وتسيطر على قناة اليمن الفضائية ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/27 الساعة 05:38 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

وجه معين عبدالملك رئيس الحكومة قناة اليمن الفضائية بتخصيص ساعة كاملة أسبوعياً للناشطة "ابتسام أبو دنيا" بعد وصولها الثلاثاء للرياض.





وفور وصولها ظهرت الاربعاء على شاشة قناة اليمن الساعة الخامسة مساءً في أول استضافة لها تنفيذا لتوجيهات عبدالملك.



ناشطون استغربوا من اهتمام عبدالملك بالناشطة أبو دنيا فيما يتجاهل الاف المناضلين والوطنيين الذين ضحوا بكل ما يملكون من أجل الوطن.





هذا ونشر بعض طاقم قناة اليمن صورة لهم تجمعهم ب "أبو دنيا" من دخل مبنى القناة قبل دخولها الاستديو.



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