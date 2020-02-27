شكرا لقرائتكم خبر عن فنان خليجي مشهور في الحجر الصحي معزول عن العالم , والسبب ..فيروس كورونا "تعرف عليه مفاجأة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/27 الساعة 05:32 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قالت تقارير صحفية كويتية، اليوم الأربعاء، إن فنان خليجي معروف دخل إلى الحجر الصحي، عقب الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا الجديد.



وكشف حساب المجلس الكويتي، عن صورة للفنان الكويتي الشاب عبدالله بوشهري، وهو داخل الحجر الصحي، في إجراء احترازي بعد احتمال اصابته بفيروس كورونا.



وأشار المجلس الكويتي إلى أن بوشهري تم احتجازه في الحجر الصحي بعد عودته إلى الكويت قادماً من إيران.



ونشر المجلس صورة يظهر فيها الفنان الشاب مرتدياً كمامة على وجهه ويسير داخل الحجر الصحي، ولا يعرف المدة التي سيقضها هناك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنان خليجي مشهور في الحجر الصحي معزول عن العالم , والسبب ..فيروس كورونا "تعرف عليه مفاجأة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.