شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية تقطع كل برامجها وتصدم العالم الاسلامي ب تعليق السلطات السعودية دخول المعتمريين وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/27 الساعة 02:59 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

نشرت قناة العربية خبراً عن تعليق السعودية دخول إلى المملكة لأغراض العمرة والمسجد النبوي، من أجل أتمام وتجهيز الإجراءات اللازمة للوقاية من انتشار أي فيروس خاصة مع انتشار فيروس كورونا هذه الأيام.

أقرأ أيضا : Advertisements عاااجل : حرف سفيان اولى مديريات عمران تحت السيطرة النارية للجيش الوطني وقطع خطوط إمداد الميليشيات الحوثية بين صنعاء وصعدة مهندس يمني يصعق شركات الاتصالات .. بأختراع شبكة اتصالات لاسلكية مجانية بتقنية (Wi fi) وبدأت تعمل فعليا في هذه المناطق !! الشيخ القبلي البارز" عبدالله العكيمي " يفجر مفاجأة صادمة بشأن قيام المجلس الانتقالي بترحيل قسري لمواطننين شماليين من عدن..وعلاقة الحوثي بالامر !

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قناة العربية تقطع كل برامجها وتصدم العالم الاسلامي ب تعليق السلطات السعودية دخول المعتمريين وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.