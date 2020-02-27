شكرا لقرائتكم خبر عن ماء المكرونة: فوائد صحية وجمالية لن تتوقعها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حتوي ماء المكرونة على مجموعة من المعادن والعناصر المفيدة للجسم، ولذلك يمكن إعادة استخدامها بعد سلق المكرونة بدلاً من التخلص منها.تخلص أغلب النساء من ماء المكرونة بعد سلقها لعدم درايتهن بفوائدها الصحية العديدة، حيث أنها تحتوي على عناصر غذائية هامة لصحة الجسم.

جديد اب برس

Advertisements

شروط استخدام ماء المكرونة

هناك بعض الشروط الواجب مراعاتها قبل استخدام ماء المكرونة، وهي:

عدم حفظها لفترات طويلة: لا يمكن حفظ ماء المكرونة لفترة طويلة، بل ينصح استخدامها خلال أسبوع واحد من صنعها.

التخلص منها في حالة تغير قوامها أو لونها: يجب التخلص من ماء المكرونة في حالة أصبح قوامها أكثر تماسكاً أو في حالة تغير لونها للغائم.

عدم إضافة الزيت والملح إليها: ينصح بعدم إضافة الزيت والملح إلى ماء المكرونة أثناء السلق حتى يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى فيما بعد.

فوائد ماء المكرونة الصحية والجمالية

إليك أبرز الفوائد الصحية والجمالية لماء المكرونة.

1- تخفيف تورم القدم

بدلاً من وضع القدم في ماء دافىء وملح فقط، يمكن الإستعانة بماء المكرونة الدافىء، حيث يحتوي على العديد من المعان التي تساعد في تخفيف الإلتهاب والتورم بالقدمين، كما أنها تكسب القدم نعومة وتخلصها من التشقق والجفاف.

يمكن وضع القدمين في ماء المكرونة الدافىء لمدة 10 دقائق قبل النوم يومياً للحصول على فوائدها العديدة.

2- علاج الشعر التالف

تساعد ماء المكرونة في علاج الشعر الجاف والتالف بفضل احتوائها على الأحماض الأمينية وفيتامين أ، وبالتالي تمنح الشعر حيوية ولمعان، وتمنع تقصفه، كما أنها تساعد في امتصاص الزيوت الإضافية التي تسبب المظهر الدهني للشعر.

ولاستخدام ماء المكرونة على الشعر، يتم تدليكه بها لمدة 10 دقائق ثم القيام بغسل الشعر بالشامبو المعتاد.

ولمزيد من الفائدة، يمكن إضافة الزنجبيل إلى ماء المكرونة ومزجهما جيداً للحصول على عجين يسهل وضعه على الشعر، ويفضل أن يكون الشعر مبلل قليلاً قبل وضع المزيج، ويترك لمدة ساعة ثم يتم غسله جيداً بماء فاتر وشامبو.

3- استعادة نضارة البشرة

أيضاً يمكن استخدام ماء المكرونة في استعادة نضارة البشرة والتخلص من العيوب والبقع التي تسبب مظهر مزعج، حيث أنها تحتوي على فيتامين أ الهام لصحة البشرة، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية.

وللمزيد من الفائدة، يمكن إضافة الكاكاو الخاو إلى ماء المكرونة، على أن يكون ماء المكرونة بدون ملح، وبعد الحصول على مزيج مثل العجين، يتم وضعه على الوجه والقيام بتدليكه بحركات دائرية ثم تركه على الوجه لمدة 10 دقيقة وشطفه جيداً.

وقبل تطبيق الوصفة، ينصح بغسل الوجه جيداً وتجفيفه، واختبارها على منطقة صغيرة بالوجه للتأكد من أنها لا تسبب أي اثار جانبية أو التهابات.

4- تنعيم اليدين

تعاني أغلب النساء من جفاف اليدين وخاصةً في موسم الشتاء، وذلك نتيجة برودة الطقس والإستخدام المتكرر لمنظفات المنزل والصحون، ولكن مع استخدام ماء المكرونة يمكن التخلص من هذه المشكلة المزعجة.

يمكن وضع ماء المكرونة على اليدين والقيام بتدليكها وتركها لمدة 15 دقيقة ثم شطفها بماء فاتر، فهذا يساعد في ترطيبها وتنعيمها.

5- تنظيف الصحون الملوثة

عندما تتراكم البكتيريا والجراثيم على الأطباق، فإنها تصبح ملوثة ويمكن أن ينتقل هذا التلوث إلى الجسم.

ولتفادي هذه المشكلة، يمكن استخدام ماء المكرونة في تنظيف الصحون، حيث أنها تحتوي على النشا الذي يساعد في التخلص من الأوساخ بصورة طبيعية ودون الحاجة لاستخدام المنظفات الكيميائية الضارة.

وللحصول على أفضل النتائج، ينصح بنقع الصحون في ماء المكرونة قليلاً قبل غسلها وشطفها.