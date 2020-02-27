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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : وفي غاية الخطورة ...مصدر يكشف التنسيق الخطير بين كلاً من الحوثي والإنتقالي

نشر الشيخ " عبدالله العكيمي " تغريدة كشف فيها عن تنسيق بين الحوثيين والمجلس الانتقالي بعدن وما وراء الترحيل القسري لمواطننين شماليين من قبل الأخير .

" اليمني اليوم " "هناك تنسيق وتواصل بين المجلسين اللاشرعيين السياسي في صنعاء والإنتقالي في عدن وترحيل أبناء الشمال من عدن يدخل في إطار التنسيق بينهما وليس بسبب قرار مجلس الأمن طبعا الهدف من ترحيل الشماليين هو رفد جبهات الحوثيين بالمقاتليين بعد خسارتهم الآلاف من المقاتلين في جبهات الجوف ونهم وصرواح".

جديد اب برس

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