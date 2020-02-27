شكرا لمتابعة خبر عن محامية القتيل السوري تصعق نانسي عجرم وتجعلها تبكي مثل الأطفال وتهز وجدان اللبنانيين والسوريين بعد العثور على هذا الشيء في جسد القتيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - محامية القتيل السوري تصعق نانسي عجرم وتجعلها تبكي مثل الأطفال وتهز وجدان اللبنانيين والسوريين بعد العثور على هذا الشيء في جسد القتيل

طالبت رهاب بيطار، محامية أسرة الشاب محمد الموسى قتيل فيلا نانسي عجرم، بالحفاظ على سرية التحقيقات وترك الأمر للقضاء. وقالت المحامية السورية «كمواطنة عربية لا أسمح لأي شخص أن يرخص من دم شخص آخر مهما كان نفوذه ومشاهيره وأمواله ونحن في انتظار تقرير الطب الشرعي». -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: الشيخ سلطان العرادة يعترف بعجزه عن فعل اي شيء لمواجهة هذا الخطر..ودعوة عاجلة لأبناء مارب لترك منازلهم لأن هذا ما ينتظر مأرب خلال الساعات القادمة قرار كارثي ضد الداعية الاماراتي الشهير وسيم يوسف سيقلب حياته راسا على عقب ويحولها الى جحيم..شاهد مافعل به بن زايد وجعل كل عائلته تبكي دما بدل الدموع كل ابناء مصريجن جنونهم بعد هذا العمل الفاضح الذي قامت به الامارات بشأن دفن جثمان الرئيس مبارك ..والسيسي يصاب بصدمة كبيرة بعد الكشف عن التفاصيل محامية القتيل السوري تصعق نانسي عجرم وتجعلها تبكي مثل الأطفال وتهز وجدان اللبنانيين والسوريين بعد العثور على هذا الشيء في جسد القتيل عاجل : قائد عسكري جنوبي يصعق قائد القوات السعودية في الجنوب العميد مجاهد العتيبي بهذا الطلب الصادم ويهدد بتصفية الجنود السعوديين في حال عدم التنفيذ شابة يمنية تلجأ لحيلة ماكرة وتخدع الرئيس هادي ورئيس الوزراء معين عبد الملك وتثير جنون الجميع..لكنها تثلج صدر عبد الملك الحوثي ( لن تصدق ماذا فعلت ) Advertisements طرق طبيعية منزلية للتخلص من شيب الشعر نهائيًا في دقائق والنتيجة مبهرة من أول استعمال ابطال الجنوب يباغتون ابو علي الحاكم ويقهرونه بهذه الحركة العسكرية القاتلة التي اثلجت صجور كل الشماليين وخاصة ابناء هذه المحافظة الشمالية وردنا الان .. قناة المسيرة تصعق الرئيس هادي ودول التحالف وتقطع كل برامجها لتعلن هذا الخبر العسكري الذ اربك حسابات الجميع ( بيان هام ) شاهد.. أسد غاضب يهاجم فتاة عمرها 4 سنوات ويخطفها من يد والدها .. وعندما بدأ بالتهامها وغرس مخالبه في جمجمتها حدثت مفاجئة غير متوقعة طبيب حسني مبارك عاجل.. منظمة الصحة العالمية تباغت الجميع وتدق ناقوس الخطر من انقراض سكان هذه الدولة العربية بعد وصول فيروس كورونا القاتل اليها والرعب يجتاح كل العائلات ورد للتو.. قيادات عسكرية عليا تحذر من عمليات استدراج خطيرة تنفذها مليشيا الحوثي في جبهة الجوف للقضاء على قوات الشرعية (تطورات طارئة) عاجل...الانفجارات المتتالية تهز العاصمة صنعاء وانتشار مكثف للحوثيين وسيارات المطافي والاسعاف تجوب الشوارع ..وهذه حصيلة أولية للضحايا والجرحي عاجل.. البخيتي يُعلن من صنعاء عن أمر هام بشأن الحرب في اليمن.. فهل تقترب من نهايتها؟ وأضافت « قضية محمد الموسى قد أخذت بعدها الإعلامي الكافي ولكن الأمور وصلت إلى حدود لا تخدم سرية التحقيق ولا تنسجم مع نزاهة القضاء لذلك المطلوب من كل الغيارى وضع هذه المسألة في عين الاعتبار وبالتالي فإن ميدان وكلاء الدفاع لإظهار الحقيقة هو القضاء فقط». وأوضحت، أن تقرير الطب الشرعي الذي صدر أخيرا، لا يزال في دائرة قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور، مؤكدة أنهم لم يستلموا الجثة حتى الآن. وأشارت إلى أن التقرير تضمن أن عدد الطلقات التي تعرض لها محمد الموسى قد بلغ 30 طلقة نارية، وهو ما يتنافى مع التقرير الأول الذي ذكر أن عدد الطلقات 23.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محامية القتيل السوري تصعق نانسي عجرم وتجعلها تبكي مثل الأطفال وتهز وجدان اللبنانيين والسوريين بعد العثور على هذا الشيء في جسد القتيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.