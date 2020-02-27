شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ سلطان العرادة يعترف بعجزه عن فعل اي شيء لمواجهة هذا الخطر..ودعوة عاجلة لأبناء مارب لترك منازلهم لأن هذا ما ينتظر مأرب خلال الساعات القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الشيخ سلطان العرادة يعترف بعجزه عن فعل اي شيء لمواجهة هذا الخطر..ودعوة عاجلة لأبناء مارب لترك منازلهم لأن هذا ما ينتظر مأرب خلال الساعات القادمة

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كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ سلطان العرادة يعترف بعجزه عن فعل اي شيء لمواجهة هذا الخطر..ودعوة عاجلة لأبناء مارب لترك منازلهم لأن هذا ما ينتظر مأرب خلال الساعات القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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