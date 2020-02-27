شكرا لمتابعة خبر عن قرار كارثي ضد الداعية الاماراتي الشهير وسيم يوسف سيقلب حياته راسا على عقب ويحولها الى جحيم..شاهد مافعل به بن زايد وجعل كل عائلته تبكي دما بدل الدموع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قرار كارثي ضد الداعية الاماراتي الشهير وسيم يوسف سيقلب حياته راسا على عقب ويحولها الى جحيم..شاهد مافعل به بن زايد وجعل كل عائلته تبكي دما بدل الدموع

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كانت هذه تفاصيل خبر قرار كارثي ضد الداعية الاماراتي الشهير وسيم يوسف سيقلب حياته راسا على عقب ويحولها الى جحيم..شاهد مافعل به بن زايد وجعل كل عائلته تبكي دما بدل الدموع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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