شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : قائد عسكري جنوبي يصعق قائد القوات السعودية في الجنوب العميد مجاهد العتيبي بهذا الطلب الصادم ويهدد بتصفية الجنود السعوديين في حال عدم التنفيذ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل : قائد عسكري جنوبي يصعق قائد القوات السعودية في الجنوب العميد مجاهد العتيبي بهذا الطلب الصادم ويهدد بتصفية الجنود السعوديين في حال عدم التنفيذ

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