شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : اخر المستجدات عاجلة من الجوف .. الجيش الوطني ينشر فيديو يبشر فيه بمفاجآت كبرى خلال الساعات القليلة القادمة (هل دقت ساعة الصفر) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : لحظة تدمير تعزيزات بشرية للحوثيين بعد استدراجهم الى ارض مفتوحة شرق العاصمة صنعاء طيران التحالف يدك اجتماعاً لقيادات حوثية من العيار الثقيل قبليون يعلنون سيطرتهم على معسكر للشرعية في باب المندب وردنا الان : مستجدات عاجلة ما الذي قام به التحالف بمختلف أسلحته في الجوف وعندما أقترب الجيش الوطني من حرف سفيان - عمران

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