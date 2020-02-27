طيران التحالف يدك اجتماعاً لقيادات حوثية من العيار الثقيل

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عدن - ياسمين التهامي - اخر المستجدات عاجلة من الجوف .. الجيش الوطني ينشر فيديو يبشر فيه بمفاجآت كبرى خلال الساعات القليلة القادمة (هل دقت ساعة الصفر) شاهد : لحظة تدمير تعزيزات بشرية للحوثيين بعد استدراجهم الى ارض مفتوحة شرق العاصمة صنعاء قبليون يعلنون سيطرتهم على معسكر للشرعية في باب المندب وردنا الان : مستجدات عاجلة ما الذي قام به التحالف بمختلف أسلحته في الجوف وعندما أقترب الجيش الوطني من حرف سفيان - عمران

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