شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي لجأت ل فخ وحيلة ذكية ك خيار عسكري اخير لحسم معركة الجوف ..وهذا ما حدث ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/27 الساعة 02:00 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أكدت القيادات العسكرية أن مليشيا الحوثي تهرب من المواجهات وتعتمد على الاستدراج ونصب الاشراك المميتة خاصة في المناطق المفتوحة كالجوف.

واوضحت ان الحوثيين انتهجوا ذلك التكتيك العسكري، مستغلين غياب التخطيط لدى قوات الجيش الوطني، وفقدان الحكمة العسكرية “وغباء” بعض القيادات المتهورة حديثة العهد بقيادة المعارك في مناطق مفتوحة.

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واستشهدت تلك القيادات بما حدث من انكسار وتراجع وانهيارات متتالية لقوات الشرعية، في جبهات مارب ونهم وقبلها ما حدث في جبهة البقع.

وكشفت عن معلومات تشير الى توجه الحوثيين الى تنفيذ هذا النوع من التكتيك العسكري خلال الفترة القادمة.

وجددت القيادات العسكرية دعوتها إلى كافة الوحدات العسكرية، والأولوية في جبهات الجوف، إلى أخذ الحيطة والحذر تجاه أي استدراج ينفذه الحوثيون.

مؤكدة أنه من الأفضل جر مليشيات الحوثي إلى المواجهات المباشرة، خصوصا وانهم باتوا قاب قوسين أو أدني من مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، التي ستتحول إلى مقبرة لمقاتليهم.

وهذا ما حدث بالفعل فقد كسر الجيش مليشيا الحوثي في مواجهات مباشرة في الغيل وصولا الى مشارف محافظة عمران ومديرية ارحب وخولان الطيال وسيكون هناك خيار وحيد "تحرير صنعاء او الموت بشرف في ارض الفداء والكرامة "

