شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : حرف سفيان اولى مديريات عمران تحت السيطرة النارية للجيش الوطني وقطع خطوط إمداد الميليشيات الحوثية بين صنعاء وصعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/27 الساعة 02:32 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

واصلت قوات الجيش الوطني تقدمها في محيط العاصمة صنعاء ومحافظة عمران، وقطعت خطوط إمداد الميليشيات الحوثية بين صنعاء وصعدة.

أقرأ أيضا :

وردنا الآن : الجيش الوطني يسيطر على مواقع استراتيجية مطلة على مديرية ارحب وبني حشيش شرق صنعاء !!

Advertisements

وتفصيلاً، قصفت قوات الجيش، مواقع الحوثيين في مديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران الواقعة بين صنعاء وصعدة معقل الجماعة.

وقالت مصادر ميدانية إن الجيش مسنوداً بالتحالف خاض معارك عنيفة ضد الحوثيين في مديرية الغيل غرب الجوف، وأخرى في مديريتي المصلوب والمتون وفي جبال العقبة الاستراتيجية.

وذكرت المصادر أن الجيش بات على مقربة من مديرية حرف سفيان، وبدأ يتعامل مع تحركات الحوثيين في الطريق الرابط بين صنعاء وصعدة التي تمر بتلك المناطق.

وأفشلت قوات الجيش محاولة تقدم للحوثيين في محيط جبل قشعان وسلسلة جبال حبش الاستراتيجية في مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وقالت مصادر عسكرية إن مدفعية الجيش دمرت آليات عسكرية حوثية كان على متنها عناصر حاولت التقدم نحو مواقع الجيش في تلك المناطق وأجبرتها على التراجع والفرار.

وقصفت مقاتلات التحالف مواقع للحوثيين في مديرية خب والشعف ومنطقة العقبة، وأخرى في مفرق الجوف ومديرية الغيل ومنطقة المحزمات، ما أدى إلى تدمير آليات ومصرع عناصر حوثية وإصابة آخرين.

