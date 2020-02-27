شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس يمني يصعق شركات الاتصالات .. بأختراع شبكة اتصالات لاسلكية مجانية بتقنية (Wi fi) وبدأت تعمل فعليا في هذه المناطق !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/27 الساعة 02:49 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

اخترع الشاب اليمني إبراهيم عبدالله محمد حمزة شبكة اتصالات لاسلكية مجانية بتقنية (Wi fi) وتحت اسم ( يمن كول – y/call ) تغطي مساحة محدودة في العاصمة صنعاء بشكل مبدئي.

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وتعمل ( يمن كول – y/call ) على نشر الاتصالات والرسائل لتغطية مناطق واسعة من أمانة العاصمة بشكل تقني حديث وبصورة ( مجانية ) في محاولة جديدة من المهندس ابراهيم حمزة لكسر احتكار شركات الاتصالات.

وبدأ المهندس إبراهيم حمزة تنفيذ هذا المشروع منذ بدايات هذا العام 2019م, لتغطية مساحة تقدر (4 كم مربع ) لكل من مديرية ( شعوب – أزال ) لتوفر خدمة الاتصالات والرسائل (المجانية) للسكان المتواجدين في تلك المناطق وبدون أي أسعار وذلك عبر هواتفهم الذكية باستخدام تطبيق (y-call).

وتتميز هذه الخدمة بدقة عالية وسرعة تصل إلى (20 ميجا ) في الثانية, ويمكنهم تحويل الملفات ومقاطع الفيديو والصوتيات أيضاً بتقنية سريعة باستخدام نقاط (Wi fi) الموجودة في كل حي في صنعاء .

