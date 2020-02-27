شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ القبلي البارز" عبدالله العكيمي " يفجر مفاجأة صادمة بشأن قيام المجلس الانتقالي بترحيل قسري لمواطننين شماليين من عدن..وعلاقة الحوثي بالامر ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/27 الساعة 02:24 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

نشر الشيخ " عبدالله العكيمي " تغريدة كشف فيها عن تنسيق بين الحوثيين والمجلس الانتقالي بعدن وما وراء الترحيل القسري لمواطننين شماليين من قبل الأخير . أقرأ أيضا : Advertisements وردنا الآن : الجيش الوطني يسيطر على مواقع استراتيجية مطلة على مديرية ارحب وبني حشيش شرق صنعاء !! " اليمني اليوم " "هناك تنسيق وتواصل بين المجلسين اللاشرعيين السياسي في صنعاء والإنتقالي في عدن وترحيل أبناء الشمال من عدن يدخل في إطار التنسيق بينهما وليس بسبب قرار مجلس الأمن طبعا الهدف من ترحيل الشماليين هو رفد جبهات الحوثيين بالمقاتليين بعد خسارتهم الآلاف من المقاتلين في جبهات الجوف ونهم وصرواح".



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