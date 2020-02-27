شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : الجيش الوطني يسيطر على مواقع استراتيجية مطلة على مديرية ارحب وبني حشيش شرق صنعاء !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/27 الساعة 01:44 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أحرزت القوات الحكومية تقدما جديدا أمام ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران شرق العاصمة صنعاء وسط البلاد. أقرأ أيضا : "الاعلان رسميا" ..قيادة العمليات المشتركة للجيش والتحالف العربي تعطي الضوء الاخضر ل الزحف نحو العاصمة صنعاء بحسب الخطة المتفق عليها !! Advertisements وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية شنت هجوما واسعا على مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي المتمردة في جبهة نهم. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على مفرق صلب الخاتق, والمدرسة ومواقع عدة أخرى. وذكرت المصادر أن القوات الحكومية نجحت في قطع خط إمداد ميلشيا الحوثي المتمردة الرئيسة إلى صلب, بعد مواجهات عنيفة ماتزال مستمرة حتى اللحظة.

وأوضحت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة, والاستحواذ على أسلحة كبيرة متنوعة.



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