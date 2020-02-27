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عدن - ياسمين التهامي - الباحة: إنهاء عَضْل أب لابنته ذات الأربعين عاماً.. وتزويجها برَجل كفء

أنهت محكمة الاستئناف في منطقة الباحة قضية فتاة عضلها أبوها ومنعها عن الزواج بالكفء بعد أن بلغ عمرها 40 عاماً، حيث عالجت المحكمة الأمر بتزويج الفتاة من زوج قبلت به.

ولم تستغرق القضية وفق التعديلات القضائية الأخيرة إلا جلستين فقط في محكمة المخواة ثم إلى الاستئناف ليتم البت فيها خلال أقل من شهر منذ التقدم بالدعوى، وفقاً لـ “عكاظ”، إذ استُدعي الأب وأُلزم بتولي تزويج ابنته بصفته الولي الشرعي.

جديد اب برس

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