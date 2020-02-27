“قضيت نصف عمري مع أبوين لا علاقة لي بهما”.. امرأة من الطائف بعد مرور #1636; #1639; عامًا تفجر مفاجأة : أنا مخطوفة !

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عدن - ياسمين التهامي - “قضيت نصف عمري مع أبوين لا علاقة لي بهما”.. امرأة من الطائف بعد مرور ٤٧ عامًا تفجر مفاجأة : أنا مخطوفة !

فجرت سيدة مفاجأة بشأن اختطافها قبل 47 عاماً من أحد مستشفيات الطائف . وقالت المرأة بحسب عكاظ ، أن معارفها من الأسرة أبلغوها أنها ولدت عام 1394 وأخذتها امرأة وتولت تربيتها مع زوجها في مكة وتسجيلها باسمهما ، وأن والدتها الحقيقية امرأة من البادية . الخاطفة كانت عقيمة

وأشارت إلى أنها علمت أن الخاطفة كانت عقيمة وفي الأربعينات من عمرها، وعندما دخلت المدرسة تعرضت للتنمر والتلميحات بسبب اختلاف لونها مع من ادعيا أنهما أبواها، وبلغ التجريح بالبعض إلى نعتها بأوصاف عنصرية . وأوضحت أن الشكوك والاستفهامات التي أحاطت بها دفعتها للسؤال عن حقيقة نسبها، فثارت ثورتها، و«وضعت الفلفل الحار في فمي وأنا طفلة حتى لا أعاود في طرح الأسئلة والشكوك.. كنت صغيرة وكبرت وسلمت أمري لله وتزوجت وانتقلت إلى مدينة أخرى مع زوجي وأنجبت أطفالاً». جديد اب برس Advertisements قضيت نصف عمري مع والدين لا علاقة لي بهما

وأكدت أن من سألتهم عن حقيقتها قالوا لها «المرأة التي تولت تربيتك يغلب على طبعها الشدة والتكتم وظلوا يتحاشونها» وتضيف : «قضيت نصف عمري مع وأبوين لا علاقة لي بهما ولم يبرئا ذمتهما ويخبراني بحقيقتي». ” المولودة ماتت”

وحول سبب صمتها كل هذه السنوات ، قالت أن كشف قضايا المواليد بالمنطقة الشرقية دفعها إلى تحويل سرها إلى علن وعودة أملها في الرجوع إلى أسرتها الحقيقية . ووفقاً للصحيفة فقد كشف أحد متابعي الواقعة أن شقيقة لهم ولدت عام 1394 في أحد مستشفيات الطائف، ومكثت المولودة في حضن والدتها للرضاعة وأعيدت لكشك الولادة، وفوجئت بالممرضات يبلغنها بعد يومين أن المولودة ماتت، ودفنت، وفشل الأب والأم في استلام الجثة فغادرا المستشفى .

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