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عدن - ياسمين التهامي - نداء عاجل إلى كافة الوحدات العسكرية في الجيش الوطني… هذا ما سيحدث في جبهة الجوف مع مليشيا الحوثي.

قالت مصادر خاصة إن قيادات كبيرة في الشرعية اليمنية حذرت من الانجرار لعمليات الاستدراج التي يخطط لها منذ فترة طويلة في محافظة الجوف، على إثرها يتم استهداف الجيش الوطني. جديد اب برس Advertisements وقالت المصادر نقلا عن قيادات عسكرية في الشرعية أن مليشيا الحوثي تستخدم اسلوب المراوغة وتهرب من المواجهات المباشرة إضافة إلى ذلك في هي تعتمد على الاستدراج والمباغتة ونصب الاشراك المميتة خاصة في المناطق المفتوحة كالجوف. واوضحت ان الحوثيين انتهجوا ذلك التكتيك العسكري، مستغلين غياب التخطيط لدى قوات الجيش الوطني، وفقدان الحكمة العسكرية “وغباء” بعض القيادات المتهورة حديثة العهد بقيادة المعارك في مناطق مفتوحة. واستشهدت تلك القيادات بما حدث من انكسار وتراجع وانهيارات متتالية لقوات الشرعية، في جبهات مارب ونهم وقبلها ما حدث في جبهة البقع. وكشفت عن معلومات تشير الى توجه الحوثيين الى تنفيذ هذا النوع من التكتيك العسكري خلال الساعات القادمة. وجددت القيادات العسكرية دعوتها إلى كافة الوحدات العسكرية، والأولوية في جبهات الجوف، إلى أخذ الحيطة والحذر تجاه أي استدراج ينفذه الحوثيون. مؤكدة أنه من الأفضل جر مليشيات الحوثي إلى المواجهات المباشرة، خصوصا وانهم باتوا قاب قوسين أو أدني من مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، التي ستتحول إلى مقبرة لمقاتليهم.

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