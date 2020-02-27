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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 27-02-2020? - آخر تحديث الخميس 27-2-2020? هذا سبب الإنفجارات العنيفة في شارع الخمسين والتي هزت أرجاء المدينة (شاهد) بلغت خروق قوى العدوان الإماراتي السعودي المدعومة أمريكياً بمحافظة الحديدة 164 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري في الحديدة أن من بين الخروق 3 اعتداءات على رقابتي كيلو 16 والصالح ومحاولة تسلل في شارع الـ50 و25 خرقًا بقصف مدفعي. جديد اب برس Advertisements

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