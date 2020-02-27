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عدن - ياسمين التهامي - الإله الذي نكتشفه علميا. عالم فلك كبير يكشف عما دفعه للتفكير في وجود العقل الأسمى

لقاء مع أحد أبز العلماء بالفيزياء الفلكية في روسيا، عضو في الاتحاد الفلكي الدولي والجمعية الفلكية الأوروبية البروفسور فلاديمير ليبونوف ليحدثنا عن "الإله الذي نكتشفه علميا".

وقد كتب في مقال بنفس العنوان: "واظبنا على انتهاج وجهة نظر مادية إلحادية علمية، فاكتشفنا العقل الأسمى، الإله المثبت علميا...

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