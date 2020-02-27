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عدن - ياسمين التهامي - هل نحن وحيدون في هذا الكون؟ بروفسور في الفيزياء الفلكية يكشف عن المعجزة الأكبر التي حيرت العلماء

في هذه الحلقة نستضيف أحد أبز العلماء في الفيزياء الفلكية في روسيا، عضو في الاتحاد الفلكي الدولي والجمعية الفلكية الأوروبية البروفسور فلاديمير ليبونوف ليحدثنا عن اللغز أو المعجزة الأكبر التي حيرت علماء الفلك في العالم كما يكشف عن بعض الاقتراحات النظرية للخروج من تلك المفارقة الكبيرة. جديد اب برس Advertisements

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