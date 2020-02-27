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عدن - ياسمين التهامي - هبوط اضطراري لطائرة بعد تعطل محركها في كازاخستان

نشرت وكالة "رابلتي" الأربعاء مقطع فيديو لطائرة من طراز "ان-2" قامت بهبوط طارئ بعد تعطل محركها بالقرب من مطار أوست كمانغورسك في كازاخستان . وأسفرت الحادثة عن إصابة 4 من طاقم الطائرة بجروح. جديد اب برس Advertisements

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