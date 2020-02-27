شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مسؤول سعودي يضاجع ‘‘موظفة متزوجة‘‘ لمدة خمس سنوات متواصلة وبعد الكشف عنه كانت النهاية صادمة للجميع.. (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أجاب الدكتور سعد الخثلان عضو هيئة كبار العلماء سابقًا ، على سؤال ورده من أحد المتصلين، قال فيه، أن هناك شخص استغل منصبه لمواقعة موظفة متزوجة، لمدة 5 سنوات.

حيث رد الخثلان على مداخلة متصل في برنامج «سؤال على الهاتف» بإذاعة القرآن الكريم، بشأن شخص اعترف بأن له علاقات نسائية متعددة، واستغل منصبه في العمل وأوقع امرأة متزوجة في علاقة محرمة معه استمرت 5 سنوات، متسائلا عن حكم الإبلاغ عنه؟ وهل تجوز توبة المرأة؟ .

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و قال “الخثلان”: “الرجل الذي يفعل ذلك قد ارتكب منكراً عظيماً والواجب مناصحته، أَن يُناصح وينكر عليه ما يفعله ويقوم به، فإن استجاب وإلا تُبلّغ عنه الجهة المختصة، لأن هذا من إنكار المنكر خاصة وأنه مستمر في هذا الأمر والمنكر العظيم لمدة طويلة ولسنوات، فعلى ذلك من علم بحاله فعليه أَن يناصحه وأن يستمر في مناصحته فإن استجاب وإلا فليبلّغ عنه الجهة المختصة لتأخذ على يده”.

وأما بشأن توبة المرأة التي وقعت مع هذا الشخص في علاقة محرمة، قال «الخثلان»،” نعم كل من وقع في ذنب وتاب، تاب الله عليه والله تعالى يقول: “قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ”.