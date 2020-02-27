شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاصمة عربية تشهد الأن مواجهات عسكرية وانفجارات عنيفة غير مسبوقة تهز الأحياء السكنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء في وقت متاخر من مساء امس الاربعاء ، ومازالت مستمرة حتى الأن .

وذكر شهود عيان سماع دوي انفجارات هائلة واشتباكات عنيفة تدور رحاها قرب مبنى التلفزيون وفي منطقة الجراف الغربي شمال غرب العاصمة صنعاء.

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ولم تعرف حتى الان أسباب واطراف تلك المواجهات ، لكن مصادر مطلعة رجحت ان تكون بين فصائل تابعة للحوثيين ، مستبعدة في ذات الوقت ان يكون للجيش الوطني صلة بالأمر .

كما توقعت مصادر أخرى ان تكون الانفجارات ناتجة عن انفجار مخزن اسلحة تابع للحوثيين ، خصوصا وأن المنطقة التي تصاعدت منها ألسنة اللهب تعتبر المعقل الرئيسي للجماعة في صنعاء .

وبحسب شهود عيان فقد هرعت عربات الاطفاء الى مداخل الاماكن التي تشهد المواجهات وتسمع منها اصوات الانفجارات ، فيما فرضت قوات امنية طوق امني حول المكان .

وتشهد العاصمة اليمنية صنعاء انفلات امني كبير منذ سيطرة الحوثيين عليها في العام 2015م.