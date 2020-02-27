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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يوضح لحظة هروب كشماء (أنثى الفهد) من لبؤة أرادت افتراسها. ويظهر الفيديو كيفية اقتراب اللبؤة بحذر من مكان تواجد الكشماء، واستعدادها للانقضاض عليها. --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : • وداعا للشيخوخة وأمراض التقدم بالسن .. تقنية جديدة تمنحك الصحة والشباب حتى لو بلغ عمرك 122 عام ..شاهد • شاهد كيد الأسود : "لبوة" مفترسة تهجم على "أنثى الفهد".. وعندما أوشكت على افتراسها حدثت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو) • مسؤول سعودي يضاجع ‘‘موظفة متزوجة‘‘ لمدة خمس سنوات متواصلة وبعد الكشف عنه كانت النهاية صادمة للجميع.. (فيديو) • مذيعة الجزيرة "سلمى الجمل" تنشر فيديو هز مشاعر الملايين .. شاهد • أسد يعاشر إمرأة 7 أيام ..وعندما وصلت إلى قمة النشوة حدثت المفاجأة .. فيديو • العثور على أكبر "أسد" في العالم .. وزنه 1500 كيلوغرام .. وفمه يتسع لخمسة اشخاص في وقت واحد ..(شاهد صور وتفاصيل مرعبة) Advertisements • أسد يهاجم إمرأة وهي تصلي .. وعندما اقترب منها وأوشك على إلتهامها حدثت المعجزة التي لم يتوقعها أحد ..(شاهد الفيديو) • أسد عاشق اقترب من حبيبته وهي نائمة على ظهرها.. ومارس معها رغبته المجنونة أمام الزوار وعندما استيقظت كانت الصدمة! ؛فيديو" • وداعا للمستشفيات والأطباء .. تناول هذا الشراب بشكل يومي وتمتع بحياة صحية طوال عمرك ..(شاهد فيديو للمعجزة التي ستغير وجه الأرض) • عاجـــل : حسني مبارك لم يمت طبيعي .. إعلان رسمي يكشف عن السبب الصادم الذي سيشعل الشارع المصري ..(صور) • أسد مجنون يباغت أكبر "تمساح" بالعالم ويفترسه بطريقة ذكية وحيلة لم تخطر على بال أحد ..لكن عندما فتح عيونه حدثت مفاجئة غير متوقعة ..(شاهد فيديو وصور مروعة) • بعد مشاهدتك لهذا الفيديو لن تتناول "البيض" طوال حياتك !! • عاجـــل : خادمة الفنانة نانسي عجرم تحسم الجدل اخيرا وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية الفضيحة !! --------------------------------- ولكن الكشماء أحست بها في اللحظة الأخيرة، وهربت مسرعةً، دون أن تتمكن اللبؤة من اللحاق بها.

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