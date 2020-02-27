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صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد ساعات من وفاة ‘‘حسني مبارك’’ .. ابنة ‘‘محمد مرسي’’ تفاجئ الجميع وتكشف ما لم يكن في الحسبان عن الرئيس الراحل.. شاهد ماذا قالت؟

خرجت الشيماء نجلة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي بتغريدة نارية في أعقاب وفاة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك. وقالت "الشيماء" بعد دقائق من وفاة "مبارك" : لم يكن أبى الحبيب رحمه الله يحب لغة التحسر والندب على فوات أى شيء مهما كان شأنه، بل لغة الترفع والاستغناء.. فالحمد لله الذى جعل مبلغ سعى الناس خلف ظهره لا فى قلبه وأحسن إليه بأن قبضه عزيزا واقفا بقدميه فوق أطلال العباد ونسأل الله أن نكون على دربه. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: طرق طبيعية منزلية للتخلص من شيب الشعر نهائيًا في دقائق والنتيجة مبهرة من أول استعمال ابطال الجنوب يباغتون ابو علي الحاكم ويقهرونه بهذه الحركة العسكرية القاتلة التي اثلجت صجور كل الشماليين وخاصة ابناء هذه المحافظة الشمالية وردنا الان .. قناة المسيرة تصعق الرئيس هادي ودول التحالف وتقطع كل برامجها لتعلن هذا الخبر العسكري الذ اربك حسابات الجميع ( بيان هام ) Advertisements شاهد.. أسد غاضب يهاجم فتاة عمرها 4 سنوات ويخطفها من يد والدها .. وعندما بدأ بالتهامها وغرس مخالبه في جمجمتها حدثت مفاجئة غير متوقعة طبيب حسني مبارك عاجل.. منظمة الصحة العالمية تباغت الجميع وتدق ناقوس الخطر من انقراض سكان هذه الدولة العربية بعد وصول فيروس كورونا القاتل اليها والرعب يجتاح كل العائلات ورد للتو.. قيادات عسكرية عليا تحذر من عمليات استدراج خطيرة تنفذها مليشيا الحوثي في جبهة الجوف للقضاء على قوات الشرعية (تطورات طارئة) عاجل...الانفجارات المتتالية تهز العاصمة صنعاء وانتشار مكثف للحوثيين وسيارات المطافي والاسعاف تجوب الشوارع ..وهذه حصيلة أولية للضحايا والجرحي عاجل.. البخيتي يُعلن من صنعاء عن أمر هام بشأن الحرب في اليمن.. فهل تقترب من نهايتها؟

في نفسي السياق رفض شقيقها أحمد محمد مرسي الحديث عن وفاة مبارك ، مكتفيا بكتابة جملة: لا تعليق.

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