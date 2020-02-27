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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. أسد غاضب يهاجم فتاة عمرها 4 سنوات ويخطفها من يد والدها .. وعندما بدأ بالتهامها وغرس مخالبه في جمجمتها حدثت مفاجئة غير متوقعة

حادثة وقعت قبل أيام في حديقة حيوانات "فيلتيفريدى" في جنوب أفريقيا، عندما استشرس أسد غاضب وهاجم فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات ووالدها عبر السياج الفاصل. ومزق الأسد فروة رأس الطفلة دينا ماري دي بير، فيما تعرض والدها الذي كان يحاول إنقاذ حياة ابنته للهجوم أيضا وأصيب بجروح طفيفة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: طرق طبيعية منزلية للتخلص من شيب الشعر نهائيًا في دقائق والنتيجة مبهرة من أول استعمال ابطال الجنوب يباغتون ابو علي الحاكم ويقهرونه بهذه الحركة العسكرية القاتلة التي اثلجت صجور كل الشماليين وخاصة ابناء هذه المحافظة الشمالية وردنا الان .. قناة المسيرة تصعق الرئيس هادي ودول التحالف وتقطع كل برامجها لتعلن هذا الخبر العسكري الذ اربك حسابات الجميع ( بيان هام ) Advertisements شاهد.. أسد غاضب يهاجم فتاة عمرها 4 سنوات ويخطفها من يد والدها .. وعندما بدأ بالتهامها وغرس مخالبه في جمجمتها حدثت مفاجئة غير متوقعة طبيب حسني مبارك عاجل.. منظمة الصحة العالمية تباغت الجميع وتدق ناقوس الخطر من انقراض سكان هذه الدولة العربية بعد وصول فيروس كورونا القاتل اليها والرعب يجتاح كل العائلات ورد للتو.. قيادات عسكرية عليا تحذر من عمليات استدراج خطيرة تنفذها مليشيا الحوثي في جبهة الجوف للقضاء على قوات الشرعية (تطورات طارئة) عاجل...الانفجارات المتتالية تهز العاصمة صنعاء وانتشار مكثف للحوثيين وسيارات المطافي والاسعاف تجوب الشوارع ..وهذه حصيلة أولية للضحايا والجرحي عاجل.. البخيتي يُعلن من صنعاء عن أمر هام بشأن الحرب في اليمن.. فهل تقترب من نهايتها؟ وذكرت صحيفة "Netwerk24" الجنوب أفريقية أن مخالب الأسد الهائج اخترقت جمجمة الطفلة الصغيرة، وهي اليوم في حالة حرجة للغاية. وقال والدها بيتر إن معافاة ابنته بعد هذه الحادثة والآثار التي نتجت عنها قد تستغرق وقتا طويلا. هذا ولفتت الصحيفة إلى أن رجلاً أصيب قبل أسبوع أثناء مروره بجانب السياج في الحديقة نفسها. وأضافت أنه في العام 2010 هاجمت لبؤتان شقيقتين في حديقة فيلتيفريدى، وأصابتهما بعدة جروح.

وقال مرشد سياحي يعمل في الحديقة في حديث مع صحيفة "الإندبندنت البريطانية"، إن الأسد هاجم الفتاة ووالدها بعد أن أقتربا قليلا من السياج.

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