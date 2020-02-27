شكرا لمتابعة خبر عن طرق طبيعية منزلية للتخلص من شيب الشعر نهائيًا في دقائق والنتيجة مبهرة من أول استعمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - طرق طبيعية منزلية للتخلص من شيب الشعر نهائيًا في دقائق والنتيجة مبهرة من أول استعمال

تعاني الكثير من النساء من مشكلة شيب الشعر، والتي يجعلهم يشعرون بالحزن وتعد كارثة، لذلك نقدم لكم اليوم طرق طبيعية للتخلص من شيب الشعر، ولكن بداية هيا بنا نعرف متى يحدث شيب الشعر، تنتج مشكلة شيب الشعر عندما يضعف إنتاج الميلانين من الخلايا الصبغية التي توجد عند بصيلات الشعر، حيث أن الشعر يتكون من الكيراتين وعندما ينمو الشعر تعمل الخلايا الصبغية على حقن الشعر بمادة الميلانين وهو اللون الذي يكون عليه الشعر، ومع الوقت تضعف تلك الخلايا وتتوقف عن مد الشعر بالميلانين ويصبح لون الشعر رمادي ويبدأ الشعر في الشيب. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: طرق طبيعية منزلية للتخلص من شيب الشعر نهائيًا في دقائق والنتيجة مبهرة من أول استعمال ابطال الجنوب يباغتون ابو علي الحاكم ويقهرونه بهذه الحركة العسكرية القاتلة التي اثلجت صجور كل الشماليين وخاصة ابناء هذه المحافظة الشمالية وردنا الان .. قناة المسيرة تصعق الرئيس هادي ودول التحالف وتقطع كل برامجها لتعلن هذا الخبر العسكري الذ اربك حسابات الجميع ( بيان هام ) شاهد.. أسد غاضب يهاجم فتاة عمرها 4 سنوات ويخطفها من يد والدها .. وعندما بدأ بالتهامها وغرس مخالبه في جمجمتها حدثت مفاجئة غير متوقعة طبيب حسني مبارك عاجل.. منظمة الصحة العالمية تباغت الجميع وتدق ناقوس الخطر من انقراض سكان هذه الدولة العربية بعد وصول فيروس كورونا القاتل اليها والرعب يجتاح كل العائلات Advertisements ورد للتو.. قيادات عسكرية عليا تحذر من عمليات استدراج خطيرة تنفذها مليشيا الحوثي في جبهة الجوف للقضاء على قوات الشرعية (تطورات طارئة) عاجل...الانفجارات المتتالية تهز العاصمة صنعاء وانتشار مكثف للحوثيين وسيارات المطافي والاسعاف تجوب الشوارع ..وهذه حصيلة أولية للضحايا والجرحي عاجل.. البخيتي يُعلن من صنعاء عن أمر هام بشأن الحرب في اليمن.. فهل تقترب من نهايتها؟ طرق التخلص من شيب الشعر

يمكنك تفادي مشكلة شيب الشعر عن طريق اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الشعر للحفاظ على رونقه ونموه، بالإضافة إلى استخدام منتجات الشعر المناسبة التي لا تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية بل يفضل استخدام شامبو يحتوي على مواد طبيعية، وعدم استخدام البلسم بكثرة حيث أنه يعمل على تحويل الشعر إلى دُهني، يمكنك تدليك فروة الرأس بشكل يومي لتنشيط الدورة الدموية. وصفات للتخلص من شيب الشعر وصفة زيت أو بودرة عنب الثعلب الهندي: يعمل عنب الثعلب على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي تقوية الشعر، بالإضافة إلى أنه يحتوي على فيتامين سي الذي يعمل كمقاوم للشيخوخة، ويعمل كمجدد لصبغة الميلانين التي بالبصيلات. المكونات: 4 ثمرات من عنب الثعلب الهندي، ويفضل أن يكون مجففا، كوب زيت جوز هند. طريقة التحضير: يتم إضافة زيت جوز الهند إلى عنب الثعلب الهندي ويتم غليهم سوياً لمدة 10 دقائق، يتم وضع الخليط في عبوة وفي كل مرة يتم استخدام الخليط يتم أخذ ملعقتين فقط، تقوم بتدليك فروة الرأس باستخدام الخليط لمدة ربع ساعة، بعد التدليك تترك المزيج على الشعر لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بشامبو يحتوي على مواد طبيعية، ويتم تكرار تلك الوصفة 4 مرات أسبوعيا. الشاي الأسود: يحتوي الشاي الأسود على الكثير من مضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة نمو الشعر الأبيض، وزيادة إنتاج صبغ الميلانين. المكونات: 2 ملعقة شاي أسود، كوب ماء. طريقة التحضير: يتم إضافة الشاي إلى كوب الماء ويتم وضعهم على النار حتى يغلي الخليط ويترك لمدة ثلث ساعة، تترك الخليط حتى يبرد، وتقوم بعد ذلك باستخدامه على فروة الشعر، تقوم بتدليك فروة الشعر لمدة خمس دقائق، وبعد مرحلة التدليك تترك المزيج على الشعر لمدة ساعة، -تقوم بغسل الشعر بشامبو يحتوي على مواد طبيعية، ويتم تكرار تلك الوصفة 3 مرات أسبوعيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طرق طبيعية منزلية للتخلص من شيب الشعر نهائيًا في دقائق والنتيجة مبهرة من أول استعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.