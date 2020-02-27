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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. قيادات عسكرية عليا تحذر من عمليات استدراج خطيرة تنفذها مليشيا الحوثي في جبهة الجوف للقضاء على قوات الشرعية (تطورات طارئة)

حذرت قيادات عسكرية عليا في قوات الشرعية من الانجرار لعمليات الاستدراج التي يقوم بها الحوثيون في محافظة الجوف.

وأكدت القيادات العسكرية لـ”الميدان اليمني”، أن مليشيا الحوثي تهرب من المواجهات وتعتمد على الاستدراج ونصب الاشراك المميتة خاصة في المناطق المفتوحة كالجوف.

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ورد للتو.. قيادات عسكرية عليا تحذر من عمليات استدراج خطيرة تنفذها مليشيا الحوثي في جبهة الجوف للقضاء على قوات الشرعية (تطورات طارئة)

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عمليات استدراج خطيرة تنفذها مليشيا الحوثي

وأوضحت أن الحوثيين انتهجوا ذلك التكتيك العسكري، مستغلين غياب التخطيط لدى قوات الجيش الوطني، وفقدان الحكمة العسكرية “وغباء” بعض القيادات المتهورة حديثة العهد بقيادة المعارك في مناطق مفتوحة.





واستشهدت تلك القيادات بما حدث من انكسار وتراجع وانهيارات متتالية لقوات الشرعية، في جبهات مأرب ونهم وقبلها ما حدث في جبهة البقع.

وكشفت عن معلومات تشير إلى توجه الحوثيين إلى تنفيذ هذا النوع من التكتيك العسكري خلال الساعات القادمة.

وجددت القيادات العسكرية دعوتها إلى كافة الوحدات العسكرية، والأولوية في جبهات الجوف، إلى أخذ الحيطة والحذر تجاه أي استدراج ينفذه الحوثيون.

مؤكدة أنه من الأفضل جر مليشيات الحوثي إلى المواجهات المباشرة، خصوصا وانهم باتوا قاب قوسين أو أدنى من مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، التي ستتحول إلى مقبرة لمقاتليهم، حسب قولها.