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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. البخيتي يُعلن من صنعاء عن أمر هام بشأن الحرب في اليمن.. فهل تقترب من نهايتها؟

يعقد الناطق الرسمي لفريق المصالحة الوطنية والحل السياسي صباح غد الخميس بصنعاء مؤتمرا صحفيا. وقال عضو فريق المصالحة الوطنية “محمد البخيتي” في منشور له عبر صفحته بالفيسبوك: “ترقبوا مؤتمر صحفي للناطق الرسمي باسم فريق المصالحة الوطنية والحل السياسي غدا صباحا الساعة العاشرة في فندق سبأ”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: طرق طبيعية منزلية للتخلص من شيب الشعر نهائيًا في دقائق والنتيجة مبهرة من أول استعمال ابطال الجنوب يباغتون ابو علي الحاكم ويقهرونه بهذه الحركة العسكرية القاتلة التي اثلجت صجور كل الشماليين وخاصة ابناء هذه المحافظة الشمالية وردنا الان .. قناة المسيرة تصعق الرئيس هادي ودول التحالف وتقطع كل برامجها لتعلن هذا الخبر العسكري الذ اربك حسابات الجميع ( بيان هام ) Advertisements شاهد.. أسد غاضب يهاجم فتاة عمرها 4 سنوات ويخطفها من يد والدها .. وعندما بدأ بالتهامها وغرس مخالبه في جمجمتها حدثت مفاجئة غير متوقعة طبيب حسني مبارك عاجل.. منظمة الصحة العالمية تباغت الجميع وتدق ناقوس الخطر من انقراض سكان هذه الدولة العربية بعد وصول فيروس كورونا القاتل اليها والرعب يجتاح كل العائلات ورد للتو.. قيادات عسكرية عليا تحذر من عمليات استدراج خطيرة تنفذها مليشيا الحوثي في جبهة الجوف للقضاء على قوات الشرعية (تطورات طارئة) عاجل...الانفجارات المتتالية تهز العاصمة صنعاء وانتشار مكثف للحوثيين وسيارات المطافي والاسعاف تجوب الشوارع ..وهذه حصيلة أولية للضحايا والجرحي عاجل.. البخيتي يُعلن من صنعاء عن أمر هام بشأن الحرب في اليمن.. فهل تقترب من نهايتها؟ ومن المتوقع ان يستعرض الناطق الرسمي لفريق المصالحة أبرز الملفات التي عمل عليها الفريق في إطار الحل السياسي الشامل، الى جانب استعراض النتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية.

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