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صنعاء - ياسمين الخيامي - إبراهيم آلـ''مرعي'' يفجر مفاجأة مزلزلة ويبشر بأنهاء دور التحالف في اليمن وبشكل نهائي

استنكر مسؤولون في الشرعية الخطاب الذي أدلاه المحلل العسكري السعودي العقيد “إبراهيم آل مرعي” اليوم الاربعاء الذي إستبعد “الشرعية والجيش الوطني” ولم ُيذكر لهم أي دور في تحرير الجنوب من جماعة الحوثي.

وقال مصدر حكومي في الشرعية أن الحكومة والجيش الوطني لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه مايردده القيادات الإماراتية وبعض السعوديين كل يوم من السخرية والعبارات المسيئة للجيش الوطني وتهميشهم لكل التضحيات التي قدمها.

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وأوضح المصدر أن أعمال الإمارات التخريبية والأهداف التوسية الإحتلالية لن تمر دون عقاب من الشعب اليمني، مؤكدا أن لكل إحتلال نهاية في إشارة الى أن بن مرعي مدفوع اماراتياً.

وأشار المصدر إلى أن قيادات في الجيش الوطني توعدت أنه وفي حال استمرت الأبواق الإماراتية والسعودية بالإساءة والتقليل من شأن الجيش الوطني فإنه سيلجأ الى الإقدام على خطوات مزعجة للدولتين قد تصل الى إنهاء دورهما في اليمن بشكل نهائي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للمحل العسكري العقيد “ابراهيم آل مرعي” وهو يلقي خطابا يمتدح فيه مليشيا الإنتقالي دون ذكر أي دور للجيش الوطني الذي راح منه الآلاف في تحرير الجنوب.