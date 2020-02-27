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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل...تفاصيل الانفجارات المتتالية في العاصمة صنعاء وانتشار مكثف للحوثيين وسيارات المطافي والاسعاف تجوب الشوارع ..وهذه حصيلة أولية للضحايا والجرحي

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