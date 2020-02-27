شكرا لمتابعة خبر عن شابة يمنية تلجأ لحيلة ماكرة وتخدع الرئيس هادي ورئيس الوزراء معين عبد الملك وتثير جنون الجميع..لكنها تثلج صدر عبد الملك الحوثي ( لن تصدق ماذا فعلت ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شابة يمنية تلجأ لحيلة ماكرة وتخدع الرئيس هادي ورئيس الوزراء معين عبد الملك وتثير جنون الجميع..لكنها تثلج صدر عبد الملك الحوثي ( لن تصدق ماذا فعلت )

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كانت هذه تفاصيل خبر شابة يمنية تلجأ لحيلة ماكرة وتخدع الرئيس هادي ورئيس الوزراء معين عبد الملك وتثير جنون الجميع..لكنها تثلج صدر عبد الملك الحوثي ( لن تصدق ماذا فعلت ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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