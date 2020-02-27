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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان .. قناة المسيرة تصعق الرئيس هادي ودول التحالف وتقطع كل برامجها لتعلن هذا الخبر العسكري الذ اربك حسابات الجميع ( بيان هام )

العنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين ان وزارة الداخلية اليمنية ستكشف للجميع بالصوت والصورة عن الجهة التي تسببت في تدمير كافة الدفاعات الجوية اليمنية .

ونقلت وكالة"سبأ" الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين قبل قليل، تصريح لما أسمته مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الغير معترف بها دوليا، بأنها ستكشف عن الجهات التي تقف خلف تدمير الدفاعات الجوية للجمهورية اليمنية.

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وردنا الان .. قناة المسيرة تصعق الرئيس هادي ودول التحالف وتقطع كل برامجها لتعلن هذا الخبر العسكري الذ اربك حسابات الجميع ( بيان هام )

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واضافت بانها ستوزع على وسائل الاعلام معلومات سرية بالصوت والصورة في وقت لاحق.