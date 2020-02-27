شكرا لمتابعة خبر عن عاجل.. منظمة الصحة العالمية تباغت الجميع وتدق ناقوس الخطر من انقراض سكان هذه الدولة العربية بعد وصول فيروس كورونا القاتل اليها والرعب يجتاح كل العائلات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. منظمة الصحة العالمية تباغت الجميع وتدق ناقوس الخطر من انقراض سكان هذه الدولة العربية بعد وصول فيروس كورونا القاتل اليها والرعب يجتاح كل العائلات

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