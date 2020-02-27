صنعاء: وفاة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة إثر انفجار أسطوانة غاز

قتل ثلاثة أشخاص، اليوم الأربعاء، جراء انفجار اسطوانة غاز بأحد المنازل في العاصمة صنعاء.
وقال سكان محليون لـ"يمن شباب نت": إن أسطوانة غاز منزلي انفجرت في منزل بشارع الدفاع بمنطقة باب اليمن، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، بالإضافة تدمير أجزاء كبيرة من المنزل.
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وتزايدت حوادث انفجار أسطوانات الغاز بشكل لافت في الآونة الأخيرة، وخلفت قتلى والجرحى، وذلك بسبب انتشار الأسطوانات التالفة وغياب الرقابة والصيانة من قبل سلطة الأمر الواقع"الحوثية" التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ خمس سنوات.
وكانت تقارير صحفية كشفت عن أكثر من 12 مليون اسطوانة تالفة موجودة في اليمن، باتت تمثل خطرا حقيقيا لآلاف الأسر اليمنية، في مختلف المحافظات.
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