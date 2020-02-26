شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء يناقش تقديم مساعدات غذائية لمخيمات النازحين في المحافظات المحررة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020 الخليج 365 - عدن ناقش رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، خلال لقائه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس وحدة البرامج في برنامج الغذاء العالمي أنتوني سابيتي، ومدير الأمن الغذائي بالمنظمة بكري عثمان، تقديم المساعدات الغذائية للنازحين بالمخيمات في عموم المحافظات المحررة.

Advertisements واكد اللقاء على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين الوحدة التنفيذية وبرنامج الغذاء العالمي بما يحقق إيصال المساعدات لمستحقيها من النازحين في الوقت المحدد. وأشاد السعدي، بجهود برنامج الغذاء العالمي في تقديم المساعدات للنازحين والتخفيف من معاناتهم..مؤكدا استعداد الوحدة تقديم كافة التسهيلات والخدمات للمنظمات التي تسعى لمساعدة النازحين في المخيمات

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