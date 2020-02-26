ترتيبات لتأسيس وحدة جمع البيانات الجغرافية للمكاتب الخدمية بوادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020
الخليج 365 - سيئون
ناقش اجتماع بمدينة سيئون محافظة حضرموت،اليوم، برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ،الترتيبات الخاصة بتأسيس وحدة ( جي أي إس )، التي تستهدف جمع البيانات الجغرافية عن المكاتب الخدمية بمديريات وادي حضرموت والصحراء.
واستعرض الاجتماع متطلبات عمل اللجنة من الأجهزة والمعدات التي ستسهم في جمع البيانات الجغرافية ربط تلك المكاتب مع بعضها البعض للخروج بنتائج تفيد صناع القرار في إتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة بما يفيد إحداث التنمية المنشودة على مستوى وادي حضرموت .
وأكد الوكيل المساعد إستعداد السلطة المحلية لتوفير الأجهزة الأساسية الأولية التي ستسهم في بدء عمل الوحدة ، معربا عن أمله في تعاون جميع قيادات المكاتب الخدمية للعمل بروح الفريق الواحد وتقديم التسهيلات اللازمة للاستفادة من المعلومات والبيانات المتوفرة لدى العديد من المكاتب
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