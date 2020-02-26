الوفد البرلماني يثمن جهود المعهد الامريكي للسلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

ثمن الوفد البرلماني برئاسة نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري،اليوم، جهود المعهد الامريكي للسلام، مايقدمه من برامج في مجال منع وحل الصراعات الدولية وتعزيز الاستقرار والتنمية والمشاركة في جهود بناء السلام وتقديم البرامج التمكينية والتنموية.



واستعرض جباري خلال مشاركته والوفد البرلماني، في اجتماع وحلقة نقاش مع قيادات المعهد الامريكي للسلام، بحضور عدد من ممثلي الحكومة الامريكية ووزارت الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل ومجموعة من الخبراء من المؤسسات البحثية والفكرية في العاصمة الامريكية واشنطن،تطورات الاوضاع في اليمن اثر الحرب التي اشعلت فتيلها مليشيا الحوثي وما تسببت به من اوضاع مأساوية.

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واشار الى ان المليشيات الحوثية لم تلتزم ولم تنفذ اي من الاتفاقات واخرها اتفاق ستوكهولم ..لافتاً الى الخطر الايراني في المنطقة وما يقوم به من تدخلات في الشؤون الداخلية اليمنية ودعم المليشيا الحوثية لوجستياً واعلامياً ودعمها بالأسلحة والتدريب العسكري.

ونوه الى ان مليشيا الحوثي تؤمن فقط بالسلاح ولا تؤمن بالقانون والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وتقوم بانتهاكات جسيمة بحق المدنيين واختطاف السياسيين والصحفيين والناشطين الحقوقيين، وتفجير بيوت معارضيها وتجنيد الاطفال وتفخيخ عقولهم بأفكار طائفية قائمة على الكراهية والحقد في ظل صمت المجتمع الدولي..مطالباً المجتمع الدولي بممارسة مزيداً من الضغط على إيران وادواتها في اليمن واجبارهم للخضوع لعملية السلام.

حضر اللقاء اعضاء الوفد، النائب سلطان العتواني، والنائب قاسم الكسادي وسفير بلادنا لدى في الولايات المتحدة الدكتور أحمد عوض بن مبارك