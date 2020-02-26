محافظ الجوف يتفقد الاوضاع في مديريتي الحزم والغيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020 الخليج 365 - الجوف تفقد محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي،اليوم، اوضاع مديريتي الحزم والغيل ،واطلع على سير المشاريع التنموية فيهما.

Advertisements واكد المحافظ أهمية تنسيق الجهود لاستكمال مشاريع البنية التحتية في المديريات، والتي تشمل الطرق ومستشفى الجوف العام وكلية التربية والعلوم التطبيقية. وشدد المحافظ على المكاتب الخدمية في مديرية الغيل بسرعة معالجة أوضاع المديرية وتوفير احتياجات المواطنين..مؤكدا ان السلطة المحلية مستمرة في تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية بمختلف القطاعات..مشيداً بدور الاجهزة الامنية في مديرية الغيل، في حفظ الأمن والاستقرار وحفظ ممتلكات المواطنين.

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